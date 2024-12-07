Подростка во Владивостоке насмерть сбил московский поезд

Подросток погиб на железнодорожных путях во Владивостоке. Молодого человека задел проходящий состав.
Трагедия произошла на перегоне Вторая речка — Первая речка. 17-летний парень возвращался домой вдоль железнодорожных путей. На повороте его задел поезд Москва — Владивосток.
По сообщению Приморской транспортной прокуратуры, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. Кроме того, транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.