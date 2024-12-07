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Подростка во Владивостоке насмерть сбил московский поезд

Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Источник: Аргументы и факты

Подросток погиб на железнодорожных путях во Владивостоке. Молодого человека задел проходящий состав.

Трагедия произошла на перегоне Вторая речка — Первая речка. 17-летний парень возвращался домой вдоль железнодорожных путей. На повороте его задел поезд Москва — Владивосток.

По сообщению Приморской транспортной прокуратуры, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. Кроме того, транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

несчастный случай