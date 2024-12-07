Подростка во Владивостоке насмерть сбил московский поезд

Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. Кроме того, транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.