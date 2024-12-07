В Оренбурге арестовали обвиняемого в торговле младенцем

«Прокуратурой Ленинского района Оренбурга поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине. Он обвиняется по п.п. “б”, “з” ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Ленинский районный суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемый заключен под стражу до 6 февраля 2025 года “, — говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый решил продать своего малолетнего сына и нашел покупателя. Мужчина планировал получить за ребенка 1,5 млн рублей. После передачи сына покупателю — сотруднику правоохранительных органов — злоумышленник был незамедлительно задержан. Как выяснилось, мужчина уже был судим.
Ранее в пресс-службе СК России сообщили, что ребенок помещен в специализированное медицинское учреждение, его здоровью и жизни ничего не угрожает.