Олбани
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Беларуси прокомментировал аварию с сыном певца Александра Солодухи

Минздрав сообщил про ДТП с сыном популярного певца Александра Солодухи.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси прокомментировал аварию с сыном певца Александра Солодухи. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Говорится, что в пятницу, 6 декабря 2024 года, на трассе Брест — граница РФ в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль Renault Sandero. За рулем машины находился Александр Солодуха. Речь идет про сына популярного белорусского исполнителя.

В Минздраве отметили, что, приехавшая на место бригада скорой медпомощи обнаружила у водителя и пассажиров легкие ушибы. Сказано, что обошлось без сотрясений, переломов. В ведомстве обратили внимание на то, что водитель и пассажиры отказались от госпитализации.

Напомним, что подробности ДТП сын Александра Солодухи сообщил у себя в соцсетях: «Я живой, три — пять раз перевернулись».

Тем временем ГАИ Беларуси сделала важное заявление для водителей и пешеходов.

Ранее один человек погиб в жутком ДТП с перевернувшимся трактором под Житковичами.