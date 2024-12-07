Минздрав Беларуси прокомментировал аварию с сыном певца Александра Солодухи

В Минздраве отметили, что, приехавшая на место бригада скорой медпомощи обнаружила у водителя и пассажиров легкие ушибы. Сказано, что обошлось без сотрясений, переломов. В ведомстве обратили внимание на то, что водитель и пассажиры отказались от госпитализации.