Минздрав Беларуси прокомментировал аварию с сыном певца Александра Солодухи. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Говорится, что в пятницу, 6 декабря 2024 года, на трассе Брест — граница РФ в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль Renault Sandero. За рулем машины находился Александр Солодуха. Речь идет про сына популярного белорусского исполнителя.
В Минздраве отметили, что, приехавшая на место бригада скорой медпомощи обнаружила у водителя и пассажиров легкие ушибы. Сказано, что обошлось без сотрясений, переломов. В ведомстве обратили внимание на то, что водитель и пассажиры отказались от госпитализации.
Напомним, что подробности ДТП сын Александра Солодухи сообщил у себя в соцсетях: «Я живой, три — пять раз перевернулись».
Тем временем ГАИ Беларуси сделала важное заявление для водителей и пешеходов.
Ранее один человек погиб в жутком ДТП с перевернувшимся трактором под Житковичами.