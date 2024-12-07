Житель Минска сломал скамейку из-за отказа продавца пункта скупки техники. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин сломал скамейку, так как в пункте скупки техники не дали денег взаймы», — сказано в сообщении.
Говорится, что сотрудниками милиции вместе с коллегами из Центрального отдела Департамента охраны был задержан 42-летний житель Минска, который повредил скамейку. Установлено, что незадолго до случившегося фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в пункт приема техники и сделал продавцу странное предложение. Мужчина попросил заранее выдать ему деньги, обещая, что аппаратуру он принесет позднее. Продавец отказался.
Минчанин рассказал, что ситуация с отказом его расстроила. Из-за этого, он решил выместить свой гнев на скамейке, которая стояла около соседнего подъезда. Сказано, что мужчина еще несколько раз намеревался одолжить денег в пункте приема до того момента, пока продавец не нажала на «тревожную кнопку». По указанному факту заведено уголовное дело.
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