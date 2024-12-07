Житель Минска сломал скамейку из-за отказа продавца пункта скупки техники

Минчанин рассказал, что ситуация с отказом его расстроила. Из-за этого, он решил выместить свой гнев на скамейке, которая стояла около соседнего подъезда. Сказано, что мужчина еще несколько раз намеревался одолжить денег в пункте приема до того момента, пока продавец не нажала на «тревожную кнопку». По указанному факту заведено уголовное дело.