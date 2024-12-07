Красноярец отказался отдавать девочке «Айфон» и попал под подозрение в грабеже

Об этом рассказали в МВД края.
В дежурную часть позвонила мама школьницы и сообщила, что неизвестный украл у ее ребенка «Айфон» на улице Гусарова.
Правоохранители выяснили, что 11-летняя девочка выронила телефон на улице. В это время рядом проходил мужчина. Он заметил упавший гаджет и поднял его. Девочка догнала незнакомца и попросила вернуть ей «Айфон». Тот ответил, что ничего не брал и ушел. Девочка пришла домой и рассказала обо всем маме.
Мужчину разыскали — им оказался ранее судимый 41-летний красноярец. После задержания он во всем признался. «Айфон» у мужчины изъяли.
Теперь красноярцу грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.