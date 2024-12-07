Красноярец отказался отдавать девочке «Айфон» и попал под подозрение в грабеже

Правоохранители выяснили, что 11-летняя девочка выронила телефон на улице. В это время рядом проходил мужчина. Он заметил упавший гаджет и поднял его. Девочка догнала незнакомца и попросила вернуть ей «Айфон». Тот ответил, что ничего не брал и ушел. Девочка пришла домой и рассказала обо всем маме.