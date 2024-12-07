В Ростовской области водоснабжение нарушено для 28 тыс. абонентов

«Сегодня в 03:46 (мск) в Новочеркасске произошел порыв на водоводе диаметром 1 000 мм, который пролегает в районе Новочеркасского индустриального парка. По информации компании “Экотехнологии”, под отключение попали 28 тыс. абонентов, проживающих в Промышленном районе города: в микрорайонах Молодежном и Соцгороде», — написал он в своем телеграм-канале.
Лысенко уточнил, что сейчас на месте аварии работают коммунальщики. «По предварительным оценкам, работы по устранению аварии специалисты планируют завершить сегодня до 18:00 (мск)», — отметил он.
Глава Новочеркасска добавил, что для жителей города организован подвоз питьевой воды. При этом вода подвозится и для городских котельных, находящихся в аварийной зоне — их работа не прекращена.