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В Ростовской области водоснабжение нарушено для 28 тыс. абонентов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Авария на водоводе привела к отключению водоснабжения для 28 тыс. человек в городе Новочеркасске Ростовской области, сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.

Источник: Reuters

«Сегодня в 03:46 (мск) в Новочеркасске произошел порыв на водоводе диаметром 1 000 мм, который пролегает в районе Новочеркасского индустриального парка. По информации компании “Экотехнологии”, под отключение попали 28 тыс. абонентов, проживающих в Промышленном районе города: в микрорайонах Молодежном и Соцгороде», — написал он в своем телеграм-канале.

Лысенко уточнил, что сейчас на месте аварии работают коммунальщики. «По предварительным оценкам, работы по устранению аварии специалисты планируют завершить сегодня до 18:00 (мск)», — отметил он.

Глава Новочеркасска добавил, что для жителей города организован подвоз питьевой воды. При этом вода подвозится и для городских котельных, находящихся в аварийной зоне — их работа не прекращена.

ЖКХ