В Ростовской области водоснабжение нарушено для 28 тыс. абонентов

«Сегодня в 03:46 (мск) в Новочеркасске произошел порыв на водоводе диаметром 1 000 мм, который пролегает в районе Новочеркасского индустриального парка. По информации компании “Экотехнологии”, под отключение попали 28 тыс. абонентов, проживающих в Промышленном районе города: в микрорайонах Молодежном и Соцгороде», — написал он в своем телеграм-канале.