Подросток поскользнулся и чуть не утонул в Омке

15-летний омич гулял по берегу Омки, как вдруг поскользнулся и упал в воду. К счастью, он успел схватиться за камень и выбраться из ледяной реки. Прохожие вызвали подростку машину скорой помощи. Сейчас он находится в больнице и его жизни, как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, ничего не угрожает.