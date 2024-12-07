Подросток поскользнулся и чуть не утонул в Омке

Несчастный случай, который чуть не стал трагедией, произошёл в четверг, 5 декабря, около Фрунзенского моста.
15-летний омич гулял по берегу Омки, как вдруг поскользнулся и упал в воду. К счастью, он успел схватиться за камень и выбраться из ледяной реки. Прохожие вызвали подростку машину скорой помощи. Сейчас он находится в больнице и его жизни, как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, ничего не угрожает.
По факту происшествия проходит проверка. Полицейские собираются провести со школьником и его родителями беседу о соблюдении техники безопасности вблизи водоемов.
«Призываем жителей региона быть осторожными и внимательными не только на зимних улицах, но и вблизи водоемов, не подходить к полыньям, не выходить на лед, избегать опасных мест на берегу», — просят в полиции.