Следователи проведут проверку из-за экскаватора, который сбил девочку во Владивостоке

Следователи завели дело по статье «нарушение правил безопасности при проведении строительных работ» из-за водителя экскаватора, который задавил 13-летнюю девочку на набережной Спортивной гавани Владивостока. Пострадавшую госпитализировали: техника два раза проехалась по ее ногам, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Следователи установили, что несчастный случай произошел на улице Адмирала Фокина. Девочка вместе с мамой проходила по территории набережной. Там продолжаются работы по благоустройству. Рулевой не заметил подростка, когда сдавал назад.
Девочка находится в больнице, за ней присматривают врачи. Состояние не уточняется.
На месте работают следователи регионального СК, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.
Ранее «КП» писала, что в сети появились кадры с места происшествия.