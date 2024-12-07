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Следователи проведут проверку из-за экскаватора, который сбил девочку во Владивостоке

Водитель несколько раз проехал по ногам 13-летней школьницы.

Источник: Комсомольская правда

Следователи завели дело по статье «нарушение правил безопасности при проведении строительных работ» из-за водителя экскаватора, который задавил 13-летнюю девочку на набережной Спортивной гавани Владивостока. Пострадавшую госпитализировали: техника два раза проехалась по ее ногам, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Следователи установили, что несчастный случай произошел на улице Адмирала Фокина. Девочка вместе с мамой проходила по территории набережной. Там продолжаются работы по благоустройству. Рулевой не заметил подростка, когда сдавал назад.

Девочка находится в больнице, за ней присматривают врачи. Состояние не уточняется.

На месте работают следователи регионального СК, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Ранее «КП» писала, что в сети появились кадры с места происшествия.