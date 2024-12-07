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Автобус с пассажирами улетел с трассы в Новосибирской области: что известно о пострадавших

НОВОСИБИРСК, 7 декабря, ФедералПресс. Утром в субботу, 7 декабря, в Новосибирской области случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«7 декабря около 10:30 водитель 1959 года рождения, управляя автобусом КАвЗ, следовал по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар», — сообщили в МВД.

На 20-м километре дороги автобус съехал в кювет, а затем перевернулся. Водитель сказал, что не справился с управлением. В салоне было 26 пассажиров — их везли на мероприятие.

По данным полиции, медицинская помощь потребовалась двоим пострадавшим. На данный момент известно о том, что это взрослые, других подробностей об их состоянии нет.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске частично ограничат движение по Октябрьскому мосту. Запрет продлится до 20 декабря.