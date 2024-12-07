Автобус с пассажирами улетел с трассы в Новосибирской области: что известно о пострадавших

«7 декабря около 10:30 водитель 1959 года рождения, управляя автобусом КАвЗ, следовал по автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар», — сообщили в МВД.
На 20-м километре дороги автобус съехал в кювет, а затем перевернулся. Водитель сказал, что не справился с управлением. В салоне было 26 пассажиров — их везли на мероприятие.
По данным полиции, медицинская помощь потребовалась двоим пострадавшим. На данный момент известно о том, что это взрослые, других подробностей об их состоянии нет.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске частично ограничат движение по Октябрьскому мосту. Запрет продлится до 20 декабря.