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В Тбилиси за ночь задержали 50 участников протеста

Правоохранительные органы Грузии в ночь на субботу задержали 48 участников протеста в Тбилиси за неподчинение требованием полиции и мелкое хулиганство. Еще двое лиц арестованы по обвинению в групповом насилии, включая гражданина иностранного государства, сообщило МВД республики.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве рассказали, что арестованные отказывались подчиниться требованиям полиции, совершали насильственные действия и бросали различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Всего в рамках расследования арестованы 28 человек.

Также подчеркивается, что в ходе митинга на проспекте Руставели участники протеста бросали в полицейских камни и другие тяжелые предметы, а также обстреляли их из пиротехники. Из-за этого пострадал один из сотрудников полиции.

Новая волна протестов в Грузии началась из-за решения парламента приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года. 3 декабря Конституционный суд страны отклонил иск президента Грузии Саломе Зурабишвили и 30 представителей оппозиции о признании парламентских выборов неконституционными. 4 декабря во время митинга полиция задержала лидера оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александра Элисашвили и члена оппозиционной партии «Ахали» Зураба Датунашвили.