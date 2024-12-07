В Тбилиси за ночь задержали 50 участников протеста

В ведомстве рассказали, что арестованные отказывались подчиниться требованиям полиции, совершали насильственные действия и бросали различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. Всего в рамках расследования арестованы 28 человек.
Также подчеркивается, что в ходе митинга на проспекте Руставели участники протеста бросали в полицейских камни и другие тяжелые предметы, а также обстреляли их из пиротехники. Из-за этого пострадал один из сотрудников полиции.
Новая волна протестов в Грузии началась из-за решения парламента приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года. 3 декабря Конституционный суд страны отклонил иск президента Грузии Саломе Зурабишвили и 30 представителей оппозиции о признании парламентских выборов неконституционными. 4 декабря во время митинга полиция задержала лидера оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александра Элисашвили и члена оппозиционной партии «Ахали» Зураба Датунашвили.