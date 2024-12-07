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В Волгограде 83-летняя пенсионерка передала курьеру мошенников 100 тыс. рублей

Задержанный 17-летний курьер мошенников оказался студентом колледжа из Волгограда.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Оперативники уголовного розыска главка МВД по региону задержали 17-летнего студента волгоградского колледжа по подозрению в мошенничестве. Молодой человек стал курьером телефонных мошенников, желая легких денег.

— Задержанный через Интернет нашел объявление о заработке. Он должен был выполнять роль курьера, — рассказали в полиции.

Действовали мошенники по давно известной схеме. Сообщали пенсионерам о попавших в ДТП родных и требовали деньги за спасение. На эту уловку попалась 83-летняя пенсионерка, которая отдала курьеру-студенту 100 тысяч рублей.