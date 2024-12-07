Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии

Судно Finlandia Seaways с зенитными ракетами NASAMS для Польши село на мель в проливе Кармсунн недалеко от норвежской коммуны Хёугесунн, сообщает издание Вооруженных сил Forsvarets Forum со ссылкой на представителя Оперативного командования ВС Норвегии Ханне Олафсена. Судно направлялось в польский город Гдыня, ракеты предназначены для защиты аэропорта Ясёнка в Жешуве, который находится недалеко от границы с Украиной.
Finlandia Seaways село на мель в четверг, 5 декабря, и получило повреждения руля направления и гребного винта, в проливе был сильный ветер, рассказали изданию в спасательной службе. Из-за этого поставка оборудования задерживается, отметил Forsvarets Forum.
2 декабря министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна перебросит с авиабазы Эрланн около 100 солдат, ракетные комплексы ПВО NASAMS и истребители F-35 для защиты аэропорта в Жешуве из-за «критической ситуации» на Украине. Переброска будет осуществляться с декабря до Пасхи.
«Норвежские вооруженные силы создали временную военную запретную зону совместно с полицией для защиты военной техники», — сказала Олафсен. По ее словам, армия сейчас рассматривает возможность доставить в Польшу военную технику другим транспортом.
По данным NRK, на борту грузового судна, севшего на мель в проливе Кармсунн рядом с городом Хёугесунн провинции Ругаланн, находились 23 человека. Никто не пострадал, техника также не получила повреждений. Судно отбуксировали к острову Хусой (провинция Тромс).
Finlandia Seaways вышло из норвежского города Оркангер в среду, 4 декабря, уточняет NRK. Согласно данным сервиса MarineTraffic, судно, шедшее под флагом Дании, должно было прибыть в Гдыню 7 декабря.
Как отмечала газета The Sunday Times, после начала военных действий на Украине аэропорт Жешув превратился в огромный международный логистический центр, через который на Украину поступают десятки миллиардов фунтов западной военной помощи. С начала военных действий на Украине там размещено несколько американских зенитных ракетных комплексов Patriot, а также британская Sky Sabre. Как отмечает издание, если раньше аэропорт обслуживал около ста пассажирских рейсов в неделю, теперь он принимает военные и грузовые самолеты. Активность военной авиации выросла на 167%, а британские ВВС являются вторыми по частоте использования аэродрома после ВВС США, писало издание.