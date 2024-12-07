Судно с ракетами ПВО NASAMS для Польши село на мель в Норвегии

Как отмечала газета The Sunday Times, после начала военных действий на Украине аэропорт Жешув превратился в огромный международный логистический центр, через который на Украину поступают десятки миллиардов фунтов западной военной помощи. С начала военных действий на Украине там размещено несколько американских зенитных ракетных комплексов Patriot, а также британская Sky Sabre. Как отмечает издание, если раньше аэропорт обслуживал около ста пассажирских рейсов в неделю, теперь он принимает военные и грузовые самолеты. Активность военной авиации выросла на 167%, а британские ВВС являются вторыми по частоте использования аэродрома после ВВС США, писало издание.