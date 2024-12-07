Бастрыкин потребовал доклад о деле набитого ветошью младенца из Челябинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить подробный доклад о ходе расследования смерти новорожденного в Челябинске. Ребенок скончался в реанимации через несколько дней после рождения в сентябре 2022 года. Родители утверждают, что часть медицинских документов может быть поддельной, а после эксгумации обнаружилось отсутствие внутренних органов у младенца. Вместо них тело младенца набили ветошью.