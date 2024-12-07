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Бастрыкин потребовал доклад о деле набитого ветошью младенца из Челябинска

Глава СК взял под контроль расследование обстоятельств смерти ребенка в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить подробный доклад о ходе расследования смерти новорожденного в Челябинске. Ребенок скончался в реанимации через несколько дней после рождения в сентябре 2022 года. Родители утверждают, что часть медицинских документов может быть поддельной, а после эксгумации обнаружилось отсутствие внутренних органов у младенца. Вместо них тело младенца набили ветошью.

— Главе ведомства будет представлен доклад по доводам, озвученным в программе федерального телеканала о причинах гибели младенца в Челябинске, — сообщили в СК.

Ведомство продолжает расследование сразу по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности и халатности. Родственники требуют привлечь виновных к ответственности, опасаясь, что дело может быть замято. Сейчас материалы дела находятся под контролем центрального аппарата Следственного комитета.