Бастрыкин потребовал доклад о деле набитого ветошью младенца из Челябинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить подробный доклад о ходе расследования смерти новорожденного в Челябинске. Ребенок скончался в реанимации через несколько дней после рождения в сентябре 2022 года. Родители утверждают, что часть медицинских документов может быть поддельной, а после эксгумации обнаружилось отсутствие внутренних органов у младенца. Вместо них тело младенца набили ветошью.
— Главе ведомства будет представлен доклад по доводам, озвученным в программе федерального телеканала о причинах гибели младенца в Челябинске, — сообщили в СК.
Ведомство продолжает расследование сразу по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности и халатности. Родственники требуют привлечь виновных к ответственности, опасаясь, что дело может быть замято. Сейчас материалы дела находятся под контролем центрального аппарата Следственного комитета.