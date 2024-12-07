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В Уфе на испинавшего сына горе-отца возбудили уголовное дело

В Уфе по результатам проверки следователи возбудили уголовное дело на отца, который испинал своего трехлетнего сына.

Источник: скриншот видео

«Следственным отделом по Октябрьскому району Уфы по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении СК Башкирии.

Как информировал «Башинформ», мужчина несколько раз пнул ногой и ударил рукой маленького мальчика. Как сообщили очевидцы в соцсетях, инцидент произошел утром 6 декабря возле многоэтажного дома в ЖК «Шервуд» и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записях видно, как мужчина стоит около подъезда с двумя детьми, затем он пинает ребенка, сидящего на заграждении. Тот падает на землю, удары не прекращаются. Затем мужчина вместе с другим мальчиком отошел в сторону парковки, оставив второго ребенка одного у подъезда. Вскоре он вернулся и ударил ребенка рукой. Причиной такого отношения к ребенку стало то, что он не хотел идти в детский сад.