В Уфе на испинавшего сына горе-отца возбудили уголовное дело

Как информировал «Башинформ», мужчина несколько раз пнул ногой и ударил рукой маленького мальчика. Как сообщили очевидцы в соцсетях, инцидент произошел утром 6 декабря возле многоэтажного дома в ЖК «Шервуд» и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записях видно, как мужчина стоит около подъезда с двумя детьми, затем он пинает ребенка, сидящего на заграждении. Тот падает на землю, удары не прекращаются. Затем мужчина вместе с другим мальчиком отошел в сторону парковки, оставив второго ребенка одного у подъезда. Вскоре он вернулся и ударил ребенка рукой. Причиной такого отношения к ребенку стало то, что он не хотел идти в детский сад.