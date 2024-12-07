Прилетевшей в Париж без билета россиянке озвучили приговор

Отмечается, что нарушительницу отпустили из зала суда в Бруклине, однако ей запретили посещать аэропорты и путешествовать. Кроме того, женщине нужно сдать проездные документы, после чего ей нельзя будет покинуть территорию, где ей предъявили обвинения.