Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на учеников школы в Краснодаре

Напомним, 6 декабря в филиале школы № 94 в посёлке Российский 14-летний подросток напал на сверстников и ударил двоих ножом. В медучреждение были госпитализированы три школьника, после оказания необходимой помощи их отпустили домой для продолжения лечения амбулаторно.