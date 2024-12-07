Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на учеников школы в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам о нападении ученика на сверстников в краснодарской школе. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Информационный центр ведомства.
Напомним, 6 декабря в филиале школы № 94 в посёлке Российский 14-летний подросток напал на сверстников и ударил двоих ножом. В медучреждение были госпитализированы три школьника, после оказания необходимой помощи их отпустили домой для продолжения лечения амбулаторно.
По данному факту возбуждены два уголовных дела о хулиганстве и халатности.
Руководителю Следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручено представить доклад о ходе расследования.