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Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на учеников школы в Краснодаре

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам о нападении ученика на сверстников в краснодарской школе. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Информационный центр ведомства.

Напомним, 6 декабря в филиале школы № 94 в посёлке Российский 14-летний подросток напал на сверстников и ударил двоих ножом. В медучреждение были госпитализированы три школьника, после оказания необходимой помощи их отпустили домой для продолжения лечения амбулаторно.

По данному факту возбуждены два уголовных дела о хулиганстве и халатности.

Руководителю Следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручено представить доклад о ходе расследования.

СК