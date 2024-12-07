За зятя — в бой: Под Ростовом теща, защитившая мужа дочери, попала в колонию

В Волгодонском районе Ростовской области ужин у любимой тещи закончился выяснением отношений и поножовщиной. В тот вечер 37-летний Иван решил перекусить у матери своей жены. 62-летняя теща жила неподалеку, и мужчина частенько к ней заглядывал то на обед, то на ужин.
В этот раз пришел вместе с другом, которому в красках успел расписать кулинарные таланты Нины Ивановны.
ПРОСИЛА ГОСТЯ БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ.
Теща мигом накрыла стол, где кроме разносолов был и алкоголь. Вначале ужин проходил относительно мирно и дружелюбно. Но чем меньше оставалось спиртного, тем больше начинал сквернословить приятель зятя.
Разборки произошли в Волгодонском районе Ростовской области.
41-летний мужчина то и дело сыпал бранными словами. Нина говорит, что он выражался так, словно никаких других слов, кроме матерных, в лексиконе не существовало.
Пенсионерка — женщина строгих взглядов — попросила гостя вести себя культурно. Но ее слова сквернослов пропустил мимо ушей. Хозяйка сделала замечание еще настойчивей и вновь без толку.
Зять понял, что тесть не торопится поддержать хозяйку, и сам встал на сторону пенсионерки.
— В самом деле, следи за языком, — обратился он к приятелю.
ПРОСИЛ В СУДЕ ПРОСТИТЬ ОБИДЧИЦУ.
И тут у гостя словно помутился рассудок. Его так задело это замечание, что он набросился на друга с кулаками.
Раненого доставили в больницу Алексей БУЛАТОВ.
Женщина пыталась разнять дерущихся, но в суматохе сама получил удар в живот. Понимая, что и ей, и зятю может достаться, дончанка схватила со стола кухонный нож и вонзила его в спину буяна.
На этом потасовка вмиг закончилась. Раненый развернулся и пошел домой. Родственники принялись наводить в доме порядок.
Тем временем мужчина, на которого напали с ножом, чувствовал себя все хуже и хуже. Он сам вызвал скорую помощь и полицию.
Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
К тому моменту, когда дело дошло до суда, рана на спине мужчины зажила полностью. Он пришел в зал заседания и попросил простить обидчицу. Мужчина сказал, что не имеет к ней никаких претензий.
Дончанку отправили в колонию общего режима Алексей БУЛАТОВ.
Суд признал женщину виновной и приговорил ее к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна заплатить в пользу государства 8400 рублей в счет судебных издержек.