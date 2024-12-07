За зятя — в бой: Под Ростовом теща, защитившая мужа дочери, попала в колонию

В Волгодонском районе Ростовской области ужин у любимой тещи закончился выяснением отношений и поножовщиной. В тот вечер 37-летний Иван решил перекусить у матери своей жены. 62-летняя теща жила неподалеку, и мужчина частенько к ней заглядывал то на обед, то на ужин.