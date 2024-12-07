«Забрал всю выручку, а также деньги из сейфа». Житель Минской области обокрал автомойку, желая пожить в отеле

Через два дня мужчина вернулся на автомойку ближе к концу рабочего дня, спрятался в одном из служебных помещений. Сотрудники мойки его не заметили, закрыли станцию и ушли. В тот момент злоумышленник вышел из укрытия, забрал всю выручку и деньги из сейфа, ключ от которого находился в замке.