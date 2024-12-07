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«Забрал всю выручку, а также деньги из сейфа». Житель Минской области обокрал автомойку, желая пожить в отеле

Белорус снял номера в отелях Минска на украденные с автомойки деньги.

Источник: Комсомольская правда

Белорус снял номера в отелях Минска на украденные с автомойки деньги. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Обокрал мойку, чтобы пожить в столичном отеле», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками Фрунзенского РУВД был задержан 46-летний житель Минской области, укравший выручку минской автомойки. Установлено, что фигурант готовился тщательно к совершению преступления. Так, он заранее пришел на мойку под предлогом трудоустройства и выяснил, по какому графику работают сотрудники, а также, где именно находится касса.

Через два дня мужчина вернулся на автомойку ближе к концу рабочего дня, спрятался в одном из служебных помещений. Сотрудники мойки его не заметили, закрыли станцию и ушли. В тот момент злоумышленник вышел из укрытия, забрал всю выручку и деньги из сейфа, ключ от которого находился в замке.

«После этого мужчина попытался стереть свои отпечатки пальцев с мебели и погасил свет, чтобы не привлекать внимания», — сообщили в милиции.

В ведомстве добавили, что на украденные деньги мужчина снял несколько номеров в разных отелях Минска, посуточно арендовал квартиру в столице и купил поддержанный мобильный телефон. Заведено уголовное дело.

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