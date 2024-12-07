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В Кировске две школьницы попали под колеса Volkswagen на пешеходном переходе

Volkswagen сбил двух школьниц, переходивших дорогу в Кировске.

Источник: телеграм-канал УВД Могилевского облисполкома

В Кировске две школьницы попали под колеса Volkswagen на пешеходном переходе. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Сообщается, что вечером 6 декабря неподалеку от дома № 64, расположенного по улице Гагарина в Кировске, 31-летний водитель, находившийся за рулем Volkswagen, сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Речь идет про девочек 14-ти лет. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В ведомстве обратили внимание на то, что пострадавшие были доставлены в больницу для обследования.