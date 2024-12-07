Румынские прокуроры и полицейские проводят обыски в стране

Девять обысков проводятся, согласно Генеральной прокуратуре, в связи с «подстрекательством общественности к насилию и ненависти против лиц по причине их национальности, сексуальной ориентации или высказывания политических мнений в контексте избирательного процесса в Румынии».
Речь идет о действиях, подстрекающих к насилию против кандидата на президентских выборах или против тех, кто поддерживает определенного кандидата, и текстах, которые содержат фашистские, расистские или нетерпимые концепции или доктрины, сеют ненависть и насилие по этническим, расовым или религиозным мотивам. В частности, угрозы получили члены организации Roma for Democracy («Цыгане за демократию»).
Три обыска проводятся в городе Брашов по делу о подкупе избирателей, отмывании денег, цифровых фальсификациях, а также проявлениях фашистского, расистского или нетерпимого характера. Среди подозреваемых — Богдан Пешкир, который финансировал предвыборную кампанию независимого кандидата Кэлина Джорджеску.
Еще девять обысков проводятся в Бухаресте и в уездах Илфов, Нямц, Марамуреш, Тимиш и Сэлаж в связи с панихидой у памятника лидеру легионерского движения (организация фашистского толка в довоенной Румынии) Корнелиу Зеля Кодряну 30 ноября в населенном пункте Цынкэбешть, в которой участвовали 100−150 человек, в том числе евродепутат, лидер националистической партии «СОС Румыния» Диана Шошоакэ.