Румынские прокуроры и полицейские проводят обыски в стране

Речь идет о действиях, подстрекающих к насилию против кандидата на президентских выборах или против тех, кто поддерживает определенного кандидата, и текстах, которые содержат фашистские, расистские или нетерпимые концепции или доктрины, сеют ненависть и насилие по этническим, расовым или религиозным мотивам. В частности, угрозы получили члены организации Roma for Democracy («Цыгане за демократию»).