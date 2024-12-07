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Пенсионер погиб при пожаре в квартире в Витебском районе

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в квартире в Витебском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома в деревне Балаши Витебского района по ул. Светлой. Об этом сообщили в МЧС утром 6 декабря.

На пожаре обнаружен погибший хозяин квартиры 1960 года рождения, пенсионер. Работники МЧС спасли из соседней квартиры женщину 1944 года рождения.

Причины пожара и гибели человека устанавливаются.

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