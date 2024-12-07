Главу Дегтярска арестовали по делу о взятке

«Постановлением суда в отношении Пильникова В. О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 5 февраля 2025 года», — сказали в пресс-службе.
В конце ноября местные СМИ сообщили об обысках в администрации Дегтярска. Позднее Первоуральский суд заключил под стражу замглавы города Андрея Ильина по обвинению в превышении должностных полномочий. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области в настоящее время ситуацию не комментируют.
Пильников родился в 1975 году, в 1992 году окончил Екатеринбургское суворовское военное училище, в 1996 году — Ярославское высшее военное финансовое училище с присвоением воинского звания «лейтенант» и квалификации «экономист». После этого он проходил службу в Вооруженных силах РФ, в 2009 году в звании подполковника был уволен в запас. В 2018 году возглавил городской округ Дегтярск.