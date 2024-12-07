Главу Дегтярска, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО

Первоуральский городской суд избрал меру пресечения главе Дегтярска Вадиму Пильникову. Он обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере главой органа местного самоуправления (часть шестая статьи 290 УК РФ).
— Мера — содержание под стражей по 5 февраля 2025 года. Постановление суда вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами, — передает пресс-служба Свердловского областного суда.
Об избрании Вадиму Пильникову меры пресечения стало известно 7 декабря. Таким образом, согласно решению суда, он проведет в СИЗО около двух месяцев.
Ранее сообщалось, что у мэра Дегтярска и его заместителя Андрея Ильина прошли обыски — силовикам удалось обнаружить ценности на 60 миллионов рублей. Предполагается, что они причастны к получению взятки в размере 50 миллионов рублей.