Главу Дегтярска, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО

Ранее сообщалось, что у мэра Дегтярска и его заместителя Андрея Ильина прошли обыски — силовикам удалось обнаружить ценности на 60 миллионов рублей. Предполагается, что они причастны к получению взятки в размере 50 миллионов рублей.