Жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана продлили домашний арест

«Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Айшат Омаровой до 8 февраля 2025 года включительно», — уточнила она.
По версии следствия, подозреваемая, будучи заведующей МКДОУ «Детский сад» Олимпийский села Сергокала, фиктивно устроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада. В результате были похищены бюджетные деньги — более ₽121 тыс.
В июне 2024 года в Дербенте и Махачкале были обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС, в результате чего погибли 22 человека и более 40 пострадали. Среди ликвидированных боевиков были сын и двое племянников экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.
После терактов полиция задержала Омарова. Его обвинили по трем статьям УК России — злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и подделка официального документа (ч. 4 ст. 327).
Следствие считает, что в период с 2016 по 2022 годы Омаров с сообщниками похитили около ₽697 тыс. Они фиктивно трудоустраивали жителей села Сергокала в муниципальную газету.