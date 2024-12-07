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Жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана продлили домашний арест

Суд в Махачкале продлил домашний арест жене экс-главы сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Айшат Омаровой, которую обвиняют в растрате и служебном подлоге. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Родственники Омаровых участвовали в нападении на храмы и синагоги в Махачкале и Дербенте.

Источник: РИА "Новости"

«Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Айшат Омаровой до 8 февраля 2025 года включительно», — уточнила она.

По версии следствия, подозреваемая, будучи заведующей МКДОУ «Детский сад» Олимпийский села Сергокала, фиктивно устроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада. В результате были похищены бюджетные деньги — более ₽121 тыс.

В июне 2024 года в Дербенте и Махачкале были обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС, в результате чего погибли 22 человека и более 40 пострадали. Среди ликвидированных боевиков были сын и двое племянников экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

После терактов полиция задержала Омарова. Его обвинили по трем статьям УК России — злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и подделка официального документа (ч. 4 ст. 327).

Следствие считает, что в период с 2016 по 2022 годы Омаров с сообщниками похитили около ₽697 тыс. Они фиктивно трудоустраивали жителей села Сергокала в муниципальную газету.