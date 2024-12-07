Жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана продлили домашний арест

В июне 2024 года в Дербенте и Махачкале были обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС, в результате чего погибли 22 человека и более 40 пострадали. Среди ликвидированных боевиков были сын и двое племянников экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.