Бешеная собака искусала двух мужчин в Астраханской области

Ветврачи установили, что собака была больна бешенством. Пострадавшие проходят курс лечения и находятся под наблюдением медиков. В региональной службе ветеринарии пояснили, что пик активности опасного заболевания приходится на весну и осень. Разносчиками инфекции являются дикие животные, в том числе и грызуны. В ведомстве напоминают о необходимости регулярной вакцинации домашних животных от бешенства.