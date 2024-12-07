Совершил двойное убийство и умер: полицейские нашли тело подозреваемого в Караганде

«Оперативными сотрудниками в тот же день был установлен 30-летний подозреваемый и предприняты меры для его задержания. В результате следственных мероприятий полицейскими был обнаружен труп подозреваемого в его собственной квартире. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стало отравление, предположительно медикаментами или наркотическими средствами», — сообщили в пресс-службе.