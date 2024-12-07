Совершил двойное убийство и умер: полицейские нашли тело подозреваемого в Караганде

Двойное убийство совершено в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Бухар-Жырау. По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, в конце ноября им поступил вызов на место преступления. Там сотрудники полиции обнаружили в закрытой квартире тела двух убитых мужчин.
Обстановка в квартире указывала, что незадолго до смерти с ними находился третий человек. Криминалистам удалось установить личность подозреваемого и его адрес проживания. Однако выехавшая на задержание группа обнаружила подозреваемого тоже мертвым в собственном доме.
«Оперативными сотрудниками в тот же день был установлен 30-летний подозреваемый и предприняты меры для его задержания. В результате следственных мероприятий полицейскими был обнаружен труп подозреваемого в его собственной квартире. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стало отравление, предположительно медикаментами или наркотическими средствами», — сообщили в пресс-службе.
Чем именно и как отравился подозреваемый установит следствие. На сегодняшний день по факту обнаружения трех тел проводятся следственные действия.