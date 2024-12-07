Yonhap: в Сеуле на митинг за отставку президента пришли около 150 тыс. человек

По данным источников агентства в полиции, по состоянию на 17:30 (11:30 мск) перед парламентом собралось 149 тыс. человек. Организаторы, в числе которых Конфедерация профсоюзов Республики Корея, оценивают число участников в 1 млн человек.
Параллельный митинг консервативных групп в поддержку президента проходит у площади Кванхвамун в центре столицы. По оценкам источников Yonhap, число участников достигает 20 тыс. человек. При этом организаторы заявляют об 1 млн человек, вышедших на улицы поддержать главу государства.