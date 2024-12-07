Олбани
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yonhap: в Сеуле на митинг за отставку президента пришли около 150 тыс. человек

СЕУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 150 тыс. человек принимают участие в митинге с требованием отставки президента Республики Корея в Сеуле в районе Йоидо, где расположено Национальное собрание. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Источник: AP 2024

По данным источников агентства в полиции, по состоянию на 17:30 (11:30 мск) перед парламентом собралось 149 тыс. человек. Организаторы, в числе которых Конфедерация профсоюзов Республики Корея, оценивают число участников в 1 млн человек.

Параллельный митинг консервативных групп в поддержку президента проходит у площади Кванхвамун в центре столицы. По оценкам источников Yonhap, число участников достигает 20 тыс. человек. При этом организаторы заявляют об 1 млн человек, вышедших на улицы поддержать главу государства.