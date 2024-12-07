Житель Зельвенского района занимался сутенерством, он задержан

Мужчина знакомился в интернете с девушками, которым предлагал услуги сводничества. Затем подыскивал им клиентов, а за свою «работу» брал процент. В настоящий момент установлено пять секс-работниц в возрасте от 20 до 38 лет, которые делились с фигурантом нелегальной прибылью.



Следователями возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.