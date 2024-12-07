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Житель Зельвенского района занимался сутенерством, он задержан

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции в сфере нравов Гродненской области задержали 34-летнего жителя Зельвенского района, сообщили БЕЛТА в МВД.

Источник: Reuters

Мужчина знакомился в интернете с девушками, которым предлагал услуги сводничества. Затем подыскивал им клиентов, а за свою «работу» брал процент. В настоящий момент установлено пять секс-работниц в возрасте от 20 до 38 лет, которые делились с фигурантом нелегальной прибылью.

Следователями возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.