Олбани
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нелегал из Финляндии пробрался в Россию и чуть не замёрз насмерть

Российские пограничники нашли в Карелии еле живого обмороженного финна, который пытался проникнуть на российскую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике.

Источник: РИА "Новости"

На территории Муезерского района подобрали продрогшего от холода гражданина Финляндии. Ему даже потребовалась помощь врача. Оттуда нелегалу дали позвонить в финский центр неотложной помощи. Он рассказал, что находится в 15 километрах от финской границы.

«Ввиду обнаруженных у иностранца обморожений верхних и нижних конечностей, он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь», — поделились в ведомстве.

Незаконно вторгнувшемуся выписали штраф и спустя три дня передали финским пограничникам. В Финляндии его теперь подозревают в незаконном пересечении границы, о чём накануне сообщила финская пограничная охрана.

Ранее российские пограничники вернули хозяевам лайку, которая прибежала из Финляндии в Мурманскую область. Собаку приютили и накормили. К пёсику был прикреплён GPS-трекер с антенной финского производства.

ФСБ