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Солодуха о ДТП: машина всмятку, получил множество ушибов

Известный белорусский певец Александр Солодуха попал в ДТП вместе с сыновьями на трассе Брест — граница РФ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Белорусский певец Александр Солодуха в результате ДТП получил множественные ушибы, но не собирается приостанавливать гастроли, об этом он сообщил Sputnik.

Певец уточнил, что в машине в момент ДТП находились трое: он и двое сыновей.

«Сложная ситуация на дороге: гололед — и в кювет. Машина всмятку. Слава богу, живы-здоровы. Господь-бог подарил вторую жизнь. Спасибо всем», — сказал Солодуха.

Он отметил, что на помощь им сразу пришли другие водители, которые проезжали мимо.

«Спасибо им огромное. Машин 10−15 на трассе остановилось, все бежали на помощь. Конечно, все узнавали. Слава богу, руки, ноги, голова — так, ушибы только», — добавил певец.

Он поблагодарил за помощь водителей, медиков и министра здравоохранения.

Сегодня эстрадный исполнитель собирается пройти медицинское обследование и посетить могилу белорусского поэта и композитора Олега Жукова.

«Сейчас в душ и поеду к Олегу Жукову на Восточное кладбище. Сегодня 40 дней по нему. Затем МРТ органов брюшной полости», — сообщил Солодуха.

Не собирается он из-за ДТП и приостанавливать гастрольную деятельность. Завтра Солодуха отправится в Каменец, где проведет 123-й по счету сольный концерт.

«Послезавтра завершение тура — 124-й в Малорите. Неслучайно пластинка 14-я называется “Мы живы”. И вот Господь-бог уберег», — заключил он.