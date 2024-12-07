Солодуха о ДТП: машина всмятку, получил множество ушибов

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Белорусский певец Александр Солодуха в результате ДТП получил множественные ушибы, но не собирается приостанавливать гастроли, об этом он сообщил Sputnik.
Певец уточнил, что в машине в момент ДТП находились трое: он и двое сыновей.
«Сложная ситуация на дороге: гололед — и в кювет. Машина всмятку. Слава богу, живы-здоровы. Господь-бог подарил вторую жизнь. Спасибо всем», — сказал Солодуха.
Он отметил, что на помощь им сразу пришли другие водители, которые проезжали мимо.
«Спасибо им огромное. Машин 10−15 на трассе остановилось, все бежали на помощь. Конечно, все узнавали. Слава богу, руки, ноги, голова — так, ушибы только», — добавил певец.
Он поблагодарил за помощь водителей, медиков и министра здравоохранения.
Сегодня эстрадный исполнитель собирается пройти медицинское обследование и посетить могилу белорусского поэта и композитора Олега Жукова.
«Сейчас в душ и поеду к Олегу Жукову на Восточное кладбище. Сегодня 40 дней по нему. Затем МРТ органов брюшной полости», — сообщил Солодуха.
Не собирается он из-за ДТП и приостанавливать гастрольную деятельность. Завтра Солодуха отправится в Каменец, где проведет 123-й по счету сольный концерт.
«Послезавтра завершение тура — 124-й в Малорите. Неслучайно пластинка 14-я называется “Мы живы”. И вот Господь-бог уберег», — заключил он.