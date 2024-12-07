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На «Мисс Россию-2022» Анну Линникову напал водитель такси в Санкт-Петербурге

Анна Линникова сообщила, что на нее напал таксист в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова стала жертвой нападения. Во время поездки на такси в Санкт-Петербурге на нее набросился водитель. Об этом пишет «КП-СПБ».

Как отмечает издание, все произошло в четверг, 5 декабря. Тогда известная уроженка Оренбурга решила вызвать такси, но во время поездки случился конфликт. И закончился он плачевно.

«С самого начала он был агрессивным, а потом вовсе напал на меня, обматерил! Схватил меня, хорошо, что не больше!» — написала Линникова.

После окончания поездки с модели списали денежные средства. И теперь она намерена их вернуть. Кроме того, Линникова собирается учинить настоящий скандал. Все для взыскания морального ущерба.

Ранее сообщалось о похожем случае в Санкт-Петербурге. Там таксист-мигрант напал на пенсионерку. Все из-за просьбы подвинуть кресло.