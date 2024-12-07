Россиянка попала в больницу, отравившись освежителем воздуха

До этого сообщалось, что в Кстовском округе Нижегородской области двое взрослых и четверо детей госпитализированы с отравлением угарным газом. Из частного дома была госпитализирована многодетная семья. У 41-летнего мужчины, его 35-летней жены, двух сыновей 11 и 9 лет и дочерей 17 и 13 лет диагностировано отравление угарным газом. По предварительной информации, в помещении плохо работала вентиляция. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.