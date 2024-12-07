Суд в Уфе избрал меру пресечения начальнику отдела полиции № 3 за посредничество при передаче взятки

В Уфе суд избрал меру пресечения начальнику отдела полиции № 3, который проходит обвиняемым за посредничество при передаче крупной взятки. Его отправили под арест в следственный изолятор на два месяца. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.
Напомним, по версии следствия, 38-летний глава отдела полиции минувшей осенью попросил у уфимского бизнесмена 1,5 млн рублей за помощь в возбуждении уголовного дела против бывшего бухгалтера. Правоохранитель сказал, что якобы передаст эти деньги сотрудникам главного следственного управления МВД республики. После получения первой части взятки в размере 1 млн рублей полицейского задержала ФСБ.
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