В Гродненской области милиция задержала сутенера, которому грозит десять лет. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками милиции в сфере нравов был задержан 34-летний житель Зельвенского района. Было установлено, что фигурант знакомился с девушками в интернете и предлагал услуги сводничества. После этого он подыскивал им клиентов, а за свою «работу» брал процент.
Говорится, что на данный момент известно про пять девушек в возрасте от 20 до 38 лет, которые делились с задержанным нелегальной прибылью. Следователи завели уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией.
Уточняется, что ранее фигурант уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, а также кражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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