В Гродненской области милиция задержала сутенера, которому грозит десять лет

В сообщении сказано, что сотрудниками милиции в сфере нравов был задержан 34-летний житель Зельвенского района. Было установлено, что фигурант знакомился с девушками в интернете и предлагал услуги сводничества. После этого он подыскивал им клиентов, а за свою «работу» брал процент.