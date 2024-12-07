Женщина предстанет перед судом за ложное заявление о краже паспорта в Шелехове

Только при повторном опросе женщина призналась, что не помнит, где потеряла паспорт. Хотела ускорить его поиски, либо поскорее получить новый документ. По этой причине и написала заявление на несуществующего вора. За заведомо ложный донос на нее завели уголовное дело, которое сейчас отправили в суд.