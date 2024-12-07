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Женщина предстанет перед судом за ложное заявление о краже паспорта в Шелехове

Пенсионерка рассказала, что неизвестный велосипедист выхватил сумку с документами и скрылся.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Шелехова предстанет перед судом из-за того, что соврала полицейским. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям. Рассказала, что поздно вечером возвращалась домой через парк, а проезжающий мимо велосипедист выхватил у нее сумку с документами.

— Следственно-оперативная группа сразу же отправилась на место происшествия: составили протоколы, отработали вероятные версии и опросили свидетелей. Помимо этого просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что в это время никаких велосипедистов в парке не было, — сообщили в ведомстве.

Только при повторном опросе женщина призналась, что не помнит, где потеряла паспорт. Хотела ускорить его поиски, либо поскорее получить новый документ. По этой причине и написала заявление на несуществующего вора. За заведомо ложный донос на нее завели уголовное дело, которое сейчас отправили в суд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты в Ангарске.