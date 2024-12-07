В Ленинградской области пожарные и волонтеры почти две недели спасали кота

«Это было не просто и не быстро. Уставший, находящийся в стрессе, кот находился в вентиляционной трубе, перемещался по ответвлениям… добровольцы службы спасения животных… стучали по стенам, пытаясь выгнать кота в центральную шахту. Спустя почти 2 часа, с помощью системы веревок для подъема животных, уставшего, но целого и невредимого, сопротивляющегося кота подняли», — заключили в «Леноблпожспасе».