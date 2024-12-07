В Ленинградской области пожарные и волонтеры почти две недели спасали кота

Как информирует ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте», жительница одного из домов на улице Грибоедова обратилась в экстренные службы еще 25 ноября с просьбой снять с дерева кота, который к этому моменту сидел на дереве вторые сутки.
«На разведку выехали работники 145-й пожарной части “Леноблпожспас”, кот сидел почти на самой верхушке дерева. Пока пожарные поднимались к животному, испуганный бедолага перебрался на крышу рядом стоящего дома. Казалось бы, все завершилось благополучно, но нет», — рассказали в региональной спасательной службе.
Третьего декабря животное по-прежнему находилось на крыше, и к его спасению подключились не только участковый полиции и управляющая компания дома, но и специалисты «Кошкиспаса». В результате в пятницу кота удалось снять при помощи пожарной автолестницы.
«Это было не просто и не быстро. Уставший, находящийся в стрессе, кот находился в вентиляционной трубе, перемещался по ответвлениям… добровольцы службы спасения животных… стучали по стенам, пытаясь выгнать кота в центральную шахту. Спустя почти 2 часа, с помощью системы веревок для подъема животных, уставшего, но целого и невредимого, сопротивляющегося кота подняли», — заключили в «Леноблпожспасе».
Животное передали заявительнице, которая пообещала о нем позаботиться. Спасатели и пожарные предложили назвать кота Владимиром в честь сотрудника полиции, активно переживавшего за судьбу животного, уточняют в областной спасательной службе.