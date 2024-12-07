В Уфе начальника полиции отправили в СИЗО на два месяца

Напомним, По информации Следкома РБ, предприниматель в сентябре и ноябре подавал в полицию заявления на своего бывшего бухгалтера за хищение крупной суммы денег и неправомерного завладения его транспортным средством. Но каких-либо мер по его обращениям не предпринималось. Тогда бизнесмен обратился к начальнику отдела полиции с просьбой все же возбудить уголовное дело на своего бывшего сотрудника. Полицейский сообщил, что для этого необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 млн рублей сотрудникам главного следственного управления МВД республики. Предприниматель согласился.