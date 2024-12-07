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В Уфе начальника полиции отправили в СИЗО на два месяца

В Уфе начальнику отдела полиции № 3, который обвиняется в посредничестве в получении крупной взятки, на два месяца отправили в СИЗО, сообщает Следком Башкирии.

Источник: Скриншот видео

Меру пресечения избрали в Советском районном суде.

Напомним, По информации Следкома РБ, предприниматель в сентябре и ноябре подавал в полицию заявления на своего бывшего бухгалтера за хищение крупной суммы денег и неправомерного завладения его транспортным средством. Но каких-либо мер по его обращениям не предпринималось. Тогда бизнесмен обратился к начальнику отдела полиции с просьбой все же возбудить уголовное дело на своего бывшего сотрудника. Полицейский сообщил, что для этого необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 млн рублей сотрудникам главного следственного управления МВД республики. Предприниматель согласился.

После получения миллиона рублей начальник отдела полиции был задержан оперативниками регионального Управления ФСБ.