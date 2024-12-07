В Выборге мужчина выстрелил в прохожих из аэрозольного пистолета и был задержан

Днем 6 декабря в полицию Выборгского района поступило сообщение о странном мужчине, который ходит по улице с предметом, похожим на пистолет, и направляет его в сторону прохожих. В какой-то момент злоумышленник все же произвел выстрел в группу людей, в результате инцидента никто не пострадал.