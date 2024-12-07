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В Выборге мужчина выстрелил в прохожих из аэрозольного пистолета и был задержан

В Выборге мужчина открыл стрельбу из аэрозольного пистолета и испугал прохожих, сообщили в полиции по Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

Днем 6 декабря в полицию Выборгского района поступило сообщение о странном мужчине, который ходит по улице с предметом, похожим на пистолет, и направляет его в сторону прохожих. В какой-то момент злоумышленник все же произвел выстрел в группу людей, в результате инцидента никто не пострадал.

К дому на улице Сухова подъехали полицейские и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, по данным ведомства, он устроил стрельбу из хулиганских побуждений. В итоге мужчину привезли в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аэрозольный пистолет изъят», — уточнили в УМВД.

Накануне сообщалось, что в Калуге посетитель устроил стрельбу после просьбы владельца кафе не шуметь. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.