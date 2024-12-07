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«Машина всмятку, господь бог подарил вторую жизнь». Белорусский певец Александр Солодуха сообщил подробности жуткого ДТП, в которое попал с сыновьями

Белорусский певец Солодуха раскрыл детали жуткого ДТП с двумя сыновьями.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский певец Александр Солодуха раскрыл детали жуткого ДТП с двумя сыновьями, сообщает Sputnik.by.

По словам артиста, в автомобиле Renault Sandero находилось трое человек: он сам, а также двое его сыновей (подробности ДТП сын Александра Солодухи сообщил у себя в соцсетях: «Я живой, три — пять раз перевернулись»).

— Сложная ситуация на дороге: гололед — и в кювет. Машина всмятку. Слава богу, живы-здоровы. Господь бог подарил вторую жизнь, — рассказал Солодуха.

Он отметил, что на помощь им пришли другие водители, рассказав, что 10−15 автомобилей остановилось на трассе, все бежали на помощь. Певец признался, что, конечно, все узнавали.

— Слава богу, руки, ноги, голова — так, ушибы только.

Александр Солодуха выразил слова благодарности за помощь водителям, врачам, а также министру здравоохранения. Он обратил внимание на то, что 7 декабря собирается пройти медицинское обследование, а также посетить могилу белорусского композитора и поэта Олега Жукова, который умер в октябре 2024 года.

— Сейчас в душ и поеду к Олегу Жукову на Восточное кладбище. Сегодня 40 дней по нему. Затем МРТ органов брюшной полости, — уточнил артист.

Он также заверил, что не планирует по причине случившегося дорожно-транспортного происшествия приостанавливать гастрольную деятельность. Уже 8 декабря Солодуха выступит в Каменце, где состоится его 123-й сольный концерт.

— Послезавтра завершение тура — 124-й в Малорите. Неслучайно пластинка 14-я называется «Мы живы». И вот Господь-бог уберег, — подчеркнул популярный белорусский певец.

Ранее Минздрав Беларуси прокомментировал аварию с сыном певца Александра Солодухи.

Тем временем белорус снял номера в отелях Минска на украденные с автомойки деньги.