Алматинец погиб под колесами собственного автомобиля пока в салоне спал ребенок

Чтобы груженая ГАЗель не покатилась вниз по дороге, водитель заглушил машину, оставил «на скорости» и вышел, чтобы подложить что-то под задние колеса, но сделать этого не успел. Автомобиль сорвался и подмял под себя хозяина. Попутно машину стало разворачивать и она едва не опрокинулась на бок.