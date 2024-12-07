В Уфе хулиганы избили 15-летнего подростка и удерживали его друга

В одном из торговых центров несовершеннолетнего избили шесть незнакомых молодых людей. Хулиганы стали угрожать ему и вымогать деньги. Затем злоумышленники поймали друга подростка и не отпускали его, угрожая насилием. Родители 15-летнего мальчика обратились в полицию.