Три машины столкнулись на мосту в Усольском районе

В Усольском районе на мосту через реку Белую столкнулись сразу три авто. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, произошло все 7 декабря 2024 около 15:20 на 1796 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».
— По предварительной информации, водитель автомобиля «Honda Civic» столкнулся с транспортными средствами «Honda HR-V» и «Changan», которые ехали по встречной полосе, — сообщили в ведомстве.
В аварии пострадало несколько человек. ГУ МВД по Иркутской области.
В дорожно-транспортном происшествии пострадало сразу несколько человек. С травмами отвезли в больницу 28-летнего водителя «Honda Civic» и 44-летнего водителя «Honda HR-V». Также за медицинской помощью обратились пассажиры «Honda Civic»: 29-летняя девушка вместе трехлетним ребенком. К счастью, они не получили серьезных травм. После осмотра их отпустили домой.
Госавтоинспекторы восстанавливают картину произошедшего. ГУ МВД по Иркутской области.
Сейчас Госавтоинспекторы восстанавливают картину произошедшего. Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств, при наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщина предстанет перед судом за ложное заявление о краже паспорта в Шелехове.