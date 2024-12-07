Три машины столкнулись на мосту в Усольском районе

В дорожно-транспортном происшествии пострадало сразу несколько человек. С травмами отвезли в больницу 28-летнего водителя «Honda Civic» и 44-летнего водителя «Honda HR-V». Также за медицинской помощью обратились пассажиры «Honda Civic»: 29-летняя девушка вместе трехлетним ребенком. К счастью, они не получили серьезных травм. После осмотра их отпустили домой.