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Во Владивостоке возбудили дело после наезда экскаватора на девочку

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после наезда экскаватора на 13-летнюю девочку во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону.

Источник: © РИА Новости

В субботу прокуратура Приморья сообщила, что экскаватор наехал на ребёнка во Владивостоке, девочка госпитализирована. В надзорном ведомстве уточняли, что инцидент произошёл днём во время работ по благоустройству городской набережной во Владивостоке.

«По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ)», — говорится в сообщении.

На месте работают следователи регионального СК, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, информирует ведомство. Отмечается, что экскаватор наехал на девочку, которая шла вместе с мамой по улице адмирала Фокина.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что девочка поступила в больницу в тяжёлом состоянии. «У ребенка перелом костей таза и плюсневых костей стопы… (Сейчас) ее перевели в отделение детской травматологии. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник агентства.

СК