Во Владивостоке возбудили дело после наезда экскаватора на девочку

В субботу прокуратура Приморья сообщила, что экскаватор наехал на ребёнка во Владивостоке, девочка госпитализирована. В надзорном ведомстве уточняли, что инцидент произошёл днём во время работ по благоустройству городской набережной во Владивостоке.
«По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ)», — говорится в сообщении.
На месте работают следователи регионального СК, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, информирует ведомство. Отмечается, что экскаватор наехал на девочку, которая шла вместе с мамой по улице адмирала Фокина.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что девочка поступила в больницу в тяжёлом состоянии. «У ребенка перелом костей таза и плюсневых костей стопы… (Сейчас) ее перевели в отделение детской травматологии. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник агентства.