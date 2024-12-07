Во Владивостоке возбудили дело после наезда экскаватора на девочку

В субботу прокуратура Приморья сообщила, что экскаватор наехал на ребёнка во Владивостоке, девочка госпитализирована. В надзорном ведомстве уточняли, что инцидент произошёл днём во время работ по благоустройству городской набережной во Владивостоке.