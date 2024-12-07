«Водитель Kia допустил занос, выехал на встречку». Три человека погибли в лобовом столкновении легкового авто с грузовиком в Могилевской области

Согласно предварительным данным, в субботу, 7 декабря, на 117 километре автодороги Р-43 «граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи» водитель легкового автомобиля Kia не справился с управлением из-за чего допустил занос авто, выехал на встречку и врезался в большегруз MAN.