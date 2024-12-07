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«Водитель Kia допустил занос, выехал на встречку». Три человека погибли в лобовом столкновении легкового авто с грузовиком в Могилевской области

Ребенок и двое взрослых погибли в жутком ДТП с Kia и фурой в Могилевской области.
Источник: Комсомольская правда

Ребенок и двое взрослых погибли в жутком ДТП с Kia и фурой в Могилевской области. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно предварительным данным, в субботу, 7 декабря, на 117 километре автодороги Р-43 «граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи» водитель легкового автомобиля Kia не справился с управлением из-за чего допустил занос авто, выехал на встречку и врезался в большегруз MAN.

«Погибли все, находившиеся в легковом авто: мужчина, женщина и ребенок», — сообщили в МВД.

МВД сообщило про жуткую аварию в Могилевской области с тремя погибшими. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

В сообщении сказано, что по указания министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова на место дорожно-транспортного происшествия лично выехал начальник ГАИ МВД Виктор Ротченков.

Также мы писали, что один человек погиб в жутком ДТП с перевернувшимся трактором под Житковичами.

Ранее Минздрав Беларуси прокомментировал аварию с сыном певца Александра Солодухи.

Кроме того, подробности ДТП сын Александра Солодухи сообщил у себя в соцсетях: «Я живой, три — пять раз перевернулись».

Случившееся ДТП прокомментировал певец Александр Солодуха: «Машина всмятку, господь бог подарил вторую жизнь».