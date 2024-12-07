Прокуратура проводит проверку после ДТП с трамваями в Перми

Как уточнили в прокуратуре региона сайту perm.aif.ru, пострадавших может быть больше семи человек (такую цифру ранее озвучивал мэр Перми Эдуард Соснин). В ведомстве говорят, что по предварительным оперативным данным, в ДТП с трамваями могли пострадать 15 человек, шести из которым оказали помощь на месте происшествия. Ещё девять пострадавших, по предварительным данным, на автомобилях скорой помощи доставили в медучреждения. В ведомстве подчёркивают, что это оперативная информация, требующая уточнения.