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В Гомеле работники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле работники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вчера в 11.44 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который упал в погреб в Гомеле по ул. Новополесской.

Прибывшие подразделения установили, что мужчина 1975 года рождения оступился и упал в погреб, самостоятельно выбраться не смог. Прохожий услышал крики о помощи и позвонил в МЧС. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи.

Мужчина госпитализирован.