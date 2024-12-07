В Гомеле работники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину

Вчера в 11.44 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который упал в погреб в Гомеле по ул. Новополесской.



Прибывшие подразделения установили, что мужчина 1975 года рождения оступился и упал в погреб, самостоятельно выбраться не смог. Прохожий услышал крики о помощи и позвонил в МЧС. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи.



Мужчина госпитализирован.