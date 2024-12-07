Мужчина получил ожоги во время пожара в ангаре в Петербурге

Сегодня, 7 декабря, в 13:43 к дому 8 на Мендлеевской улице вызвали спасателей. Поводом для тревожного звонка стало мощное возгорание в расположенном там ангаре. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Без пострадавших не обошлось. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.