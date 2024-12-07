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Мужчина получил ожоги во время пожара в ангаре в Петербурге

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 декабря, в 13:43 к дому 8 на Мендлеевской улице вызвали спасателей. Поводом для тревожного звонка стало мощное возгорание в расположенном там ангаре. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Без пострадавших не обошлось. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

— В результате происшествия пострадал мужчина. Его отвезли в ближайшую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее, в 13:55 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Сейчас на месте продолжают работать специалисты в количестве 18 человек с привлечением четырех спецмашин.

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