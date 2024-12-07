Семь человек пострадали в ДТП с участием двух трамваев в Перми

Ранее, 28 ноября, источник «Известий» сообщил о том, что в результате ДТП с автобусом в Перми, по предварительным данным, пострадали два человека. Предположительно, шоферу стало плохо за рулем. Автобус съехал в кювет и загорелся. По факту происшествия с автобусом возбуждено уголовное дело.