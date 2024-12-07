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Семь человек пострадали в ДТП с участием двух трамваев в Перми

В Перми произошло ДТП с участием двух трамваев, из-за чего пострадали семь человек. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил глава города Эдуард Соснин в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«На пересечении улиц Уральской и Крупской произошло ДТП с участием двух трамваев № 7 и № 8. По предварительной информации, при этом пострадали семь человек, получив травмы легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для выяснения обстоятельств случившегося на месте работают сотрудники МУП «Пермгорэлектротранс». Пострадавшим оказана необходимая помощь. На данный момент временно приостановлено движение маршрутов № 4, 7, 8, 11.

Ранее, 28 ноября, источник «Известий» сообщил о том, что в результате ДТП с автобусом в Перми, по предварительным данным, пострадали два человека. Предположительно, шоферу стало плохо за рулем. Автобус съехал в кювет и загорелся. По факту происшествия с автобусом возбуждено уголовное дело.