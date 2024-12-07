В Башкирии сгорел дом семья с тремя детьми

— В первом часу ночи я затопил печь. Вместе с супругой и детьми 2, 10 и 16 лет мы легли спать, — цитирует ведомство главу семьи. — В 6 утра мы с женой проснулись от треска. На веранде горел потолок. Я начал тушить огонь, но получил ожоги. Мы побежали за детьми и вышли на улицу", — рассказал хозяин.