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В Башкирии сгорел дом семья с тремя детьми

МЧС Башкирии сообщило о пожаре в доме многодетной семьи.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 7 декабря, в башкирском селе Идель Белорецкого района сгорел дом многодетной семьи. Как рассказали в МЧС, это случилось из-за печи.

— В первом часу ночи я затопил печь. Вместе с супругой и детьми 2, 10 и 16 лет мы легли спать, — цитирует ведомство главу семьи. — В 6 утра мы с женой проснулись от треска. На веранде горел потолок. Я начал тушить огонь, но получил ожоги. Мы побежали за детьми и вышли на улицу", — рассказал хозяин.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, дом уже горел открытым пламене, у его обрушилась крыша. Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Сотрудника МЧС удалось уберечь хозблок — огонь не успел на него перекинуться.

Дознаватель выяснил, что пожар возник из-за длительного температурного воздействия. От дымохода печи загорелись потолок и крыша.

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