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Сильный пожар в ангаре у станции метро «Выборгская» в Петербурге потушили

В результате возгорания пострадал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 декабря, в 13:43 на пульт спасателей поступил сигнал о мощном пожаре в ангаре на Мендлеевской улице. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Из-за угрозы распространения пламени возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

— В результате происшествия пострадал 64-летний мужчина. Его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

В 14:47 пожар локализовали силами 18 спасателей с привлечением четырех спецмашин. Сейчас на месте происходит проливка и разборка горевших конструкций.

После завершения работ на адрес отправятся дознаватели МЧС России. Они установят, что стало причиной возгорания.

МЧС
пожары